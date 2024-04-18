أنقذ فتاة من الموت وغرق .. جامعة المنصورة تنعى الطالب يوسف عماد

اصدرت جامعة المنصورة بيانا نعت فيه فقيد العلم والشباب يوسف عماد الدين جبريل أول المستوى الرابع برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة حيث لفظ انفاسه الاخيرة عقب انقاذه فتاة اقدمت على التخلص من حياتها وفارق الحياة تاركا حزنا والما لاهله ومحبيه.



وشيع العديد من الاهالى بمدينة المنصورة جثمان شهيد الشهامة يوسف عماد الدين خليل ٢٤ عاما حيث اقيمت مراسم التشييع بكنيسة الأنبا أنطونيوس و الأنبا بولا بالمنصورة.وشهدت المراسم انهيار والدته وشقيقاته وشقيقه الاكبر وبكاء وعويل على رحيل الففيد.

ولقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل وذلك بعدا قفز من أعلى كوبري طلخا حينما شاهد فتاه تلقي نفسها محاولًا انقاذها وجرى استخراج جثمانه واسطة قوات الإنقاذ النهري والفتاة على قيد الحياه.

حبث تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارًا من قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي برؤيتهم فتاة تلقي بنفسها من أعلى كوبري طلخا وقيام شابين بملاحقتها من أجل انقاذ حياتها.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ لنهري وسيارات الإسعاف بالفحص تبين قيام فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها في المياه واقدامها على قتل نفسها ولحاق شابين والفقيد بها من أجل إنقاذها وتمكنوا من استخراجها

جرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري برئاسة المقدم احمد صبرى حتى جرى العثور على جثمان الشاب وتبين انه يدعى"يوسف عماد الدين خليل غبريال مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة.







٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥١

٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٢

٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٤