عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنقذ فتاة من الموت وغرق .. جامعة المنصورة تنعى الطالب يوسف عماد

الفقيد
الفقيد

اصدرت جامعة المنصورة بيانا نعت فيه فقيد العلم والشباب يوسف عماد الدين جبريل أول المستوى الرابع برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة حيث لفظ انفاسه الاخيرة عقب انقاذه فتاة اقدمت على التخلص من حياتها وفارق الحياة تاركا حزنا والما لاهله ومحبيه.


 وشيع العديد من الاهالى بمدينة المنصورة جثمان شهيد الشهامة يوسف عماد الدين خليل ٢٤ عاما حيث اقيمت مراسم التشييع بكنيسة الأنبا أنطونيوس و الأنبا بولا بالمنصورة.وشهدت المراسم انهيار والدته وشقيقاته وشقيقه الاكبر وبكاء وعويل على رحيل الففيد.
ولقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل وذلك بعدا قفز من أعلى كوبري طلخا حينما شاهد فتاه تلقي نفسها محاولًا انقاذها وجرى استخراج جثمانه واسطة قوات الإنقاذ النهري والفتاة على قيد الحياه.
حبث تلقت مديرية أمن الدقهلية،  اخطارًا من  قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي برؤيتهم فتاة تلقي بنفسها من أعلى كوبري طلخا وقيام شابين بملاحقتها من أجل انقاذ حياتها.


انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ لنهري وسيارات الإسعاف بالفحص تبين قيام فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها في المياه واقدامها على قتل نفسها ولحاق شابين والفقيد بها من أجل إنقاذها وتمكنوا من استخراجها 
جرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري برئاسة المقدم احمد صبرى  حتى جرى العثور على جثمان الشاب وتبين انه يدعى"يوسف عماد الدين خليل غبريال مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة.


 

٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥١
٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥١
٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٢
٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٢
٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٤
٢٠٢٤٠٤١٨_١٤٣٩٥٤

FB_IMG_1713463181086
FB_IMG_1713463181086
الإنتاج الحيواني والداجني المنصورة تخلص من حياته بالمنصورة انقاذ حياته لقى شاب مصرعه كنيسة الأنبا أنطونيوس كلية الزراعة مدينة المنصورة وحدة مباحث قسم شرطة وحدة مباحث مياه نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يبحث استغلال أصول الدولة غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها

ترشيحاتنا

مفاجأة| مصر الثانية إفريقيّا في عدد الأثرياء.. تضم 16 ألف مليونير و7 مليارديرات

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية قرارات دولية لا يد له فيها

«معنى التاجر الصدوق ومنزلته».. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال 

كانت رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء فتاة الصف

مدرب بايرن ميونيخ يشعر بالارتياح بعد إقصاء أرسنال.. ورقم تاريخي جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

سر المحلات .. طريقة عمل الكبدة البانيه

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

جاكيت جلد.. ريم سامي تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة جريئة|شاهد

فيديو

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ