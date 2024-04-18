التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 موجها رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلبة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا العام.

مكافحة الغش

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير رضا حجازي وجه هذا العام بزيادة الوسائل الفنية لمكافحة الغش الالكتروني والعادى، معقبا:"الإجراءات القانونية ضد أي طالب يقوم بعملية غش قد تصل إلى حرمانه من دخول الامتحانات لمدة عامين".

ومن المقرر بدء امتحانات الثانوية العامة يوم ١٠ يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ثم تستكمل بعد ذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك المواد المضافة للمجموع على أن تنتهي الامتحانات يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.