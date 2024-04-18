مدرب بايرن ميونيخ يشعر بالارتياح بعد إقصاء أرسنال.. ورقم تاريخي جديد

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني إنه شعر بارتياح كبير بعد فوز فريقه 1-صفر على آرسنال الإنجليزي مساء الأربعاء وتأهله للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا أصبح توخيل أول مدرب ألماني يقود ثلاثة فرق مختلفة لقبل نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية وسيترك النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام من موعد انتهاء التعاقد بين الطرفين بسبب سوء النتائج على المستوى المحلي.

ولن يحرز بايرن أي لقب محلي هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية قبل أن ينتزع باير ليفركوزن اللقب هذا الموسم ليقرر مسؤولو النادي فض الشراكة مع توخيل في نهاية الموسم.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي: «الوصول لقبل النهائي خطوة هائلة. المربع الذهبي. كان هذا جميلا. سعادة بالغة وارتياح كبير».

وأضاف: «هذه لحظات خاصة. لقد هزمنا أحد فرق القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. سنرى تأثير هذا الفوز على النادي. الموسم لم ينته بعد. خاصة الآن».

وحقق النادي البافاري الفوز بفضل هدف لاعبه يوزوا كيميش في الدقيقة 63 ليفوز 3-2 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب، بينما أشاد هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ بأسلوب تدريب توخيل ووصفه بأنه «إبداع خططي».

وسيلتقي بايرن في الدور المقبل مع ريال مدريد الإسباني الذي أطاح بحامل اللقب مانشستر يونايتد بطل إنجلترا بركلات الترجيح.

وبفوز أمس أصبح توخيل أول مدرب ألماني يقود فرقا من ثلاث دول مختلفة لقبل نهائي البطولة على الأقل، بعد أن توج باللقب مع تشيلسي اللندني في 2021 وقاد باريس سان جيرمان للمباراة النهائية في 2020.

وقال توخيل: «نحن فخورون جدا بالوصول لقبل نهائي وسنرى ما الذي سيحدث في غضون أسبوعين».

وتوج بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات.