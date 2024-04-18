رسالة عاجلة من العاهل البحريني لخادم الحرمين

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.