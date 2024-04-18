تعليم الإسكندرية تؤكد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور عربي أبوزيد، أهمية تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات وتعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والفرص البديلة.



وذكرت المديرية، في بيان اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال ورشة عمل تعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار رفع الوعي بمخاطرها من خلال الأنشطة التربوية المدرسية.



وأشار إلى أن مشروع حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي يأتي في إطار التعاون بين كل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف بتنمية وتعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس بشكل مستمر وتحقيق التنمية المهنية المستدامة.