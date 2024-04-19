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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة هالة القوصي تكشف تفاصيل مشاركة فيلمها "شرق 12" في مهرجان "كان"

المخرجة هالة القوصي
المخرجة هالة القوصي

قالت المخرجة هالة القوصي،  إنها سعيدة بمشاركة فيلمها "شرق 12" في مهرجان "كان" السينمائي، مشيرة إلى أن الفيلم روائي طويل، ومدته 110 دقيقة، وهو يدور في إطار فانتازيا خارج الزمن الحالي، عن مجموعة من الناس لا يعرفوا شيء إلا عن المكان الذي يعيشوا فيه، ومعهم شاب موهوب يحب الموسيقى، ولكنه غير راضي عن حياته في مجتمع مغلق.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المسابقة التي تشارك فيها، مثل فيها مصر قبلها يوسف شاهين، ويسري نصرالله، وعاطف الطيب، وبعد هؤلاء العظماء كان في انقطاع طويل حتى جاء فيلمنا.


وأشارت، إلى أن الفيلم بعد كان سيكون هناك عرض لفيلمها في أكثر من 30 دور عرض في فرنسا، وبعدها الفيلم سيتجول في عدد من المهرجانات في أوروبا وبعدها سيتم عرضه في مصر.

 

المخرجة هالة القوصي هالة القوصي شرق 12 مهرجان كان مهرجان كان السينمائي

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