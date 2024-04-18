بدون خسائر بشرية.. ننشر الصور الأولى لانهيار 4 منازل بأسيوط

أنقذت العناية الإلهية 4 أسر من الموت بعد أن نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخراجهم من منازلهم قبل انهيارها بعزبة حمادة بقرية بني مر مركز الفتح في أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بجزيرة بني مر والذي تسبب في انهيار جزئي بـ ٣ منازل مجاورة .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين انهيار منزل وتسبب في تصدع ٣ منازل مجاورة وقامت قوات الأمن بإخلاء المنازل المتصدعة من السكان والتي انهارت فور خروج السكان منها.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط المنطقة وقام مجلس مركز ومدينة الفتح بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لمباشرة رفع الأنقاض.

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