التعليم العالى تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع الهوية البصرية للدائرى

تحدث الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى.

وأوضح عادل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس، والقاهرة تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع الهوية البصرية للطريق الدائرى.

المرحلة الأولى

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الهوية البصرية على الدائرى بداية من الأوتوستراد بالقاهرة حتى المريوطية من خلال تغيير شكل واجهات المباني لتكون ملائمة للشكل الحضاري المصري.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدائرى مسار رئيسي للسائح الأجنبي، وللمواطن ولذا إعادة المظهر بشكل حضاري، يحمل الهوية المصرية.