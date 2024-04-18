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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يغادر.. أستون فيلا وفيورنتينا يحسمان التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الاوروبي
الدوري الاوروبي

حسم أستون فيلا الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي تأهلهما إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للنسخة الجارية "2023-2024".


وحقق أستون فيلا الفوز على مضيفه ليل بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1.

وكان ليل تقدم في الدقيقة 15 عن طريق يوسف يازيجي، قبل أن يضيف زميله بنيامين أندري الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 87 سجل ماتي كاش الهدف الوحيد لأستون فيلا، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يحملا أي جديد، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لأستون فيلا على حساب ليل الفرنسي بنتيجة 4-3.

وسيواجه أستون فيلا في الدور قبل النهائي، المتأهل من مواجهة فناربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 3-3.

وتأهل فيورنتينا الإيطالي إلى نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، فيما انتهى الوقت الأصلي من مباراة الإياب في مدينة فلورنسا الإيطالية بالنتيجة ذاتها، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثانية بالشوط الإضافي الأول، سجل نيكولاس جونزاليس هدف التقدم لفيورنتينا، قبل أن يضيف زميله كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة 108.

وسيلتقي فيورنتينا، وصيف نسخة الموسم الماضي من المسابقة، مع المتأهل من لقاء باوك اليوناني وكلوب بروج البلجيكي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق البلجيكي 1-0.

أستون فيلا وفيورنتينا

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