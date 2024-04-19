زوجة نجم الأهلي السابق تسحر العيون بإطلالة جذابة

خطفت غزلان زوجة اللاعب المغربي بدر بانون نجم الأهلي السابق ولاعب قطر القطري الحالي انظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت غزلان، بإطلالة ملفتة ارتدت فيها ترنج جذاب أحمر اللون ووضعت بعض اللمسات من المكياج الصاخب مع تسريحة شعر مميزة ابرزت جمال ملامحها.

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في العام الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.