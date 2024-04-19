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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابتسامة مشرقة وميكاب ناعم .. مي سليم تبرز جمال ملامحها

مى سليم
مى سليم

حرصت الفنانة مي سليم، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
تألقت" مي سليم" في الصورة بإطلالة جذابه، مرتدية ملابس ملفتة واعتمدت على المكياج الصاخب الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت في مسلسل" سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

IMG_٢٠٢٤٠٤١٨_١٥١٧٢٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤١٨_١٥١٧٢٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤١٨_١٥١٧٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٤١٨_١٥١٧٢٥

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