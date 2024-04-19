محمد علي رزق: غادة عبد الرازق كانت من أكتر الشخصيات الدافعة لي في"صيد العقارب"

تحدث الفنان محمد علي رزق، عن علاقته بالفنانة غادة عبدالرازق، في مسلسل "صيد العقارب"، قائلا: "دى كانت اول مرة اتعامل مع غادة عبد الرازق.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الفنانة غادة عبد الرازق كانت من أكثر الناس اللى بتشجعنى، وكانت أكبر داعم لي من أول يوم".

وأشار: "اجتهدت وذاكرت كتير جدا علشان اقدرأوصل للمشاهد الدور صح"، لافتا: "الدور جديد وشخصية صعبة جدا الناس ساعدتنى كثير جدا في الكواليس".

واسترسل: "شاهدت فيديوهات كثيرة لدكاترة بيتكلموا عن الشلل الدماغي، وبدأت أقرأ عن الموضوع، وبدأت أشوف المرحلة اللي تناسب الشخصية اللي بقدمها في المسلسل".