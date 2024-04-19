بخماسية | موسيماني يتلقى هزيمة ثقيلة أمام الشباب السعودي

تلقى نادي أبها السعودي الذي يقوده فنيا "موسيماني" خسارة كبيرة من قبل نظيره الشباب في مواجهة جمعت بين الطرفين في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن، إذ انتهت تلك المواجهة بهزيمة المدرب الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.



يذكر أن تلك الخسارة الأخيرة التي تلقاها فريق أبها أمام نظيره الشباب في دوري روشن لم تكن الأولى الكارثية في الموسم، فقد تلقى الفريق خسارة أخرى ساحقة أمام نظيره النصر في الدوري السعودي بنتيجة 8-0.

ورفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن أبها يحتل حاليا المركز الأخير في مراكز البقاء، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط>