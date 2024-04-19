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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور هام بشأن قضايا الزمالك في الفيفا بشأن إيقاف القيد

الزمالك
الزمالك

علق الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي علي حقيقة تعرض نادي الزمالك الى ازمة إيقاف قيد جديدة خلال الفترات الأخيرة، وذلك على خلفية أزمات النادي مع اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، و البرتغالي باتشيكو مدرب الفريق الأسبق.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه على فيسبوك " لا يوجد إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك و تواصلنا مع الأستاذ عمرو الادهم و تحدث معنا بتصريحات هامه " لا يوجد ايقاف قيد.. و منتظرين الحكم النهائي في قضية خالد بو طيب و حتي الان لم يتم تحديد معاد لجلسة جديدة و أكد علي ان مجلس الإدارة في تواصل مستمر مع محامي اللاعب من اجل حل الازمة بشكل ودي"


يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) في السادسة مساءً أيضاً.

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