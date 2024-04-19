كواليس ومفاجآت | نجم الزمالك يكشف أسباب خسارة الأهلي في القمة

كشف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "جوزيه جوميز عمل بدون ضغوطات مع فريق الزمالك".

وتابع: "لاعبو الأهلي انشغلوا بالبرامج في رمضان، وهذا لم يكن يحدث في النادي الأهلي من قبل، كما أنه كانت هناك أزمات بسبب التشكيل بين اللاعبين، فيما كان هناك استقرار لدى الزمالك".

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدوي في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر بالدوري المصري الممتاز.