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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات يطمئن جماهير الأهلي قبل موقعة مازيمبي

محمد بركات
محمد بركات

وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير القلعة الحمراء قبل  مباراة مازيمبي الكونغولي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية "الجماهير تشعر بالقلق على الأهلي، خصوصًا بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري بهدفين مقابل هدف".

وأضاف: "أطمئن جماهير الأهلي بأن الأمور ستكون أفضل في مباراة مازيمبي، وأن تفكير كولر سيتغير في تلك المواجهة عن مباراة القمة".
وتابع: "الأهلي لديه 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المباريات ستجعل الفريق بطل إفريقيا للمرة الـ 12".

وأكمل: "جمهور الأهلي يبحث عن تحقيق بطولة الدوري العام، وأيضًا بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد فكر مارسيل كولر سيتغير في أمور عديدة، منها اختيار الخطة والتشكيل".

واختتم : "الجماهير وأنا منهم لم نكن راضيين عن تشكيل كولر في مباراة القمة، واختياراته لم تحصل على إعجاب الجماهير.. كولر مدرب كبير، ووجوده في الأهلي يضيف للفريق، كما أن الأهلي يضيف له".

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