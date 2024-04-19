تعرف على أسعار تذاكر حفل ماهر زين اليوم

يستعد الفنان ماهر زين لإحياء حفل اليوم الجمعة بساقية الصاوي فى الشيخ زايد ، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة ، وستقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءا.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ماهر زين، في ساقية الصاوي بـ الشيخ زايد عبارة عن 4 فئات، فبدأت الفئة الأولى من التذاكر إلى 1600 جنيه، والثانية قيمتها 1200 جنيه، والثالثة بـ 900 جنيه، والرابعة 600 جنيه.

من جانبه، أعرب "زين" عن سعادته بالعودة لإحياء الحفلات في مصر بعد فترة طويلة من الغياب، لافتا إلى أنه متحمسا للغاية لأن يغني باقة من أفضل أغانية أمام الجمهور المصري الذي عادة ما يتفاعل بكل طاقة وإيجابية، مؤكدا أنه شعب مُحب ومُقدر لكل الفنون ويرحب بالمطربين والفنانين من كل دول العالم.

في سياق آخر، كان ماهر زين، قد طرح مؤخرا، أغنية "صلى عليك الرحمن"، ، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

فيما كان قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية أخرى باللغة الكردية لأول مرة، بعنوان "يا غفور يا رحيم"، وصورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

وسبق ذلك طرحه لأغنية دعم من خلالها القضية الفلسطينية بعنوان "يا حبيبة يا فلسطين"، وقد استعرض من خلال الفيديو كليب الخاص بها المعاناة التي عاشها أهل غزة في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يحل ماهر زين، ضيفا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله، عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، في تمام السابعة مساء، وذلك للتحدث عن حفله المنتظر وعن مشواره الفني.