نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: وجود هذا اللاعب داخل الفريق يسيئ للنادي

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن وجود الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي يسيئ للفريق .

وقال رمضان السيد في تصريحات تلفزيونية "ان موديست وجوده في تشكيل الأهلي أمر يسيئ للفريق، ولا أحد يعرف لماذا يشارك في المباريات، وكيف يقوم كولر بتقييمه.

وتابع "موديست لم يلمس الكرة في لقاء الزمالك سوى مرة واحدة، وحصل على فرصة كاملة ولم يثبت نفسه ويجب رحيله فورا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، غدًا السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.