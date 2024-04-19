عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من مصطفى يونس على واقعة إخفاء الكُرات فى مباراة القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على إخفاء نادي الزمالك للكرات في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز

وقال مصطفى يونس، في تصريحات تلفزيونية" ردًا على أن إخفاء الكرات السبب في هزيمة الأهلي: «موضوع إخفاء الكرات ليس السبب في هزيمة الأهلي، في مثل بيقول تعالى في الهايفة واتصدر، هو ده اللي حصل".

وأضاف: "إكرامي كان بيروح يجيب الكورة في ربع ساعة ويرجع في ربع ساعة، إحنا عندنا لعيببة وفريق في شمال أفريقيا اساتذة في تضييع الوقت".

وتابع: "هو الأهلي أحرز هدف وتم إلغاؤه؟ هو لاعبي الأهلي كانوا في مستواهم في المباراة وكولر أدار المباراة بشكل جيد ومكسبتش؟"

وكان الزمالك فاز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

مسؤول إيراني: لم يكن هناك هجوم صاروخي على البلاد

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

التلفزيون الإيراني: تم رصد 3 مسيرات في سماء أصفهان وتفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدميرها

إلغاء الرحلات الدولية في مطار الخميني بطهران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

دعاء ثاني جمعة في شوال للرزق.. عجل لي به يا نعم المجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. فستان درة يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميريام فارس ونادين نسيب..شاهد اجرأ اطلالات الفنانات أثارت السوشيال ميديا خلال أسبوع

لسه شباب.. نادية الجندي تشعل الإنستجرام بهذه الإطلالة

بالأحمر .. أمينة خليل بإطلالة تثير السوشيال ميديا من دبي

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ