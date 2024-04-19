رد فعل صادم من مصطفى يونس على واقعة إخفاء الكُرات فى مباراة القمة

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على إخفاء نادي الزمالك للكرات في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز

وقال مصطفى يونس، في تصريحات تلفزيونية" ردًا على أن إخفاء الكرات السبب في هزيمة الأهلي: «موضوع إخفاء الكرات ليس السبب في هزيمة الأهلي، في مثل بيقول تعالى في الهايفة واتصدر، هو ده اللي حصل".

وأضاف: "إكرامي كان بيروح يجيب الكورة في ربع ساعة ويرجع في ربع ساعة، إحنا عندنا لعيببة وفريق في شمال أفريقيا اساتذة في تضييع الوقت".

وتابع: "هو الأهلي أحرز هدف وتم إلغاؤه؟ هو لاعبي الأهلي كانوا في مستواهم في المباراة وكولر أدار المباراة بشكل جيد ومكسبتش؟"

وكان الزمالك فاز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.