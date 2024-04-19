عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رشاقة لافتة .. آيتن عامر بإطلالة ساحرة | شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر

تألقت الفنانة أيتن عامر، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أيتن عامر بإطلالة صيفية مبهجة وألوان زاهية، مع مكياج ناعم ابرز جمالها وتسريحة شعر مميزة.

يذكر ان اخر اعمال ايتن عامر مسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل المسلسل

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

 

IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_٠٦١٢٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_٠٦١٢٥٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

أعراضه ثقيلة ... كل ما لاتعرفه عن متحور كورونا الجديد

سوزان نجم الدين تكشف شرطها للزواج .. وتوضح:"قوية عشان عايشين فى غابة"

أجمل دعاء يوم الجمعة.. ردده يجر إليك الخير جرًا

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد عدم وقوع أي هجوم صاروخي خارجي

إعلام إيراني: استئناف الرحلات الجوية من طهران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجسم .. ياسمين صبري بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

من داخل الأستوديو .. كارول سماحة تستعد لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية

الفرق شاسع .. عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا ببيروت وتثير السوشيال ميديا

سعر صادم.. فستان درة يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ