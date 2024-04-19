رشاقة لافتة .. آيتن عامر بإطلالة ساحرة | شاهد

تألقت الفنانة أيتن عامر، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أيتن عامر بإطلالة صيفية مبهجة وألوان زاهية، مع مكياج ناعم ابرز جمالها وتسريحة شعر مميزة.

يذكر ان اخر اعمال ايتن عامر مسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل المسلسل

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.