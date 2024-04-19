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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تبدأ غدا السبت.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية في نهاية العام

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

تبدأ غدا السبت الموافق 20 أبريل امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ومعاهد القراءات ومعاهد البعوث وطلاب البرنامج التأهيلي.

ويمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

كما يمتحن المكفوفين شفهيا في جميع المواد المقررة عليهم، أما امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع فهو خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

كما نشر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

 

جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
جدول امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل المعاهد الأزهرية القراءات البعوث

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