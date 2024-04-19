تامر عاشور: نفسى ألحن للمطرب السعودي راشد الماجد

أكد المطرب تامر عاشور أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم أكثر من مشروع فني يليق بالجمهور خاصة بعد نجاح أغنيته الأخيرة "هيجيلى موجوع".



وكشف تامر عاشور عن المطرب السعودي الذى يحلم بالتلحين له الفترة القادمة قائلا: أكتر مطرب نفسى ألحن له هو المطرب السعودي راشد الماجد.



وأضاف تامر عاشور فى لقاء أجراه أثناء تواجده بالسعودية أنه سعيد بالجمهور السعودي وتحديدا جمهور جدة التى أحيا فيها أكثر من حفل مشيرا أن جدة من أكثر الأماكن التى يحبها ويفضلها خلال الفترة الأخيرة.





ويستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

آخر حفلات تامر عاشور

وأحيا مؤخرا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

تامر عاشور هيجيلي موجوع



من جهة أخرى، تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” لـ تامر عاشور، من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.



الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.