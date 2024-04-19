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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا: نبحث التصعيد بالشرق الأوسط في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم

ميلاني جولي
ميلاني جولي

قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الجمعة، أنهم سيبحثون التصعيد بالشرق الأوسط في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم.

وسيبدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الثالث من محادثاتهم في جزيرة كابري الإيطالية اليوم، بمناقشة أزمة الشرق الأوسط، وسيحولون التركيز إلى أوكرانيا في وقت لاحق عندما ينضم لهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ووزير الخارجية الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مستهل محادثات اليوم إن مسألة العقوبات على إيران ستجري معالجتها بينما يبحث الغرب عن سبل لمعاقبة طهران على هجومها الصاروخي على إسرائيل، لكنه كرر تأكيد الدعوات الغربية لإسرائيل لضبط النفس.

وقال تاياني “من شأن أي شكل من أشكال الانتقام أن يعرض للخطر التوازنات الهشة والحساسة بالفعل”.

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