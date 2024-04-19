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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على آخر أعمال الفنان صلاح السعدني قبل الوفاة

صلاح السعدني
صلاح السعدني

توفى منذ قليل الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني مسلسل القاصرات عام 2013 وكان يجسد فيه الراحل شخصية عبد القوى الأدهم النجعاوي وحقق وقتها المسلسل نجاحا كبيرا.

وكان فكرة المسلسل تدور حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء (الصعيد) ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني ، حيث يجسد ذلك عبد القوي (صلاح السعدني) الذي يبحث دائما عن إرضاء شهوته بالزواج من القاصرات ، وسط استياء العديد من المحيطين به ، والذين من بينهم عطر (داليا البحيري) التي تهاب قسوته وعنفه ، وعطيات (سميرة عبد العزيز) التي تقطن معه في نفس المنزل، وأخيرا الطبيب (محمد الشقنقيري) الذي يقف دائما أمام (عبد القوي) لمنع زواجه من القاصرات.

نعى نقابة المهن التمثيلية 

 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه:  تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.

وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.

 

 

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