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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة الفنان صلاح السعدني.. صور خاصة للراحل عمدة الدراما المصرية

صلاح السعدني
صلاح السعدني

توفى منذ قليل الفنان الكبير  صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما.
 

وعلى مدار 80 عاما كانت رحلة عمدة الدراما صلاح السعدني مليئة بالأحداث والنجاحات سواء على المستوى العملى أو الشخصي

وبدأ صلاح السعدني حياته الفنية منذ اكتشاف موهبته على مسرح كلية الزراعة  بمشاركة الزعيم عادل إمام صديق عمره.

وبدأ صلاح السعدني مشواره بالتمثيل على خشبة المسرح واللى كان بيعتبرها من أهم الفنان لأنها كانت سببا فى معرفة الجمهور به فى بداية مشواره الفني.



وبعدها قدم صلاح السعدني الكثير من الأعمال التى تعتبر علامة مضيئة فى مشواره الفني وكانت سببا فى صناع أسم وتاريخ صلاح السعدني 

 

حياة صلاح السعدني الشخصية 

وكانت حياة الفنان صلاح السعدني الشخصية خاصة جدا حيث كان دائما ما يبعد أفراد أسرته عن المناسابات الاجتماعية وعدسات المصورين ولم يظهر سوى مع ابنه أحمد والذى أمتهن نفس مهنة والده وأصبح واحد من أهم نجوم جيله.

 

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