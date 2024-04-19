هكذا أنشأ رجل أرض العجائب سرا في شقة مستأجرة ببريطانيا

عقار مستأجر تم تحويله سرًا على يد الفنان غريب الأطوار الذي عاش هناك لمدة ثلاثة عقود، أصبح رسميًا محميًا من قبل الحكومة البريطانية، بعد خمس سنوات من وفاته.

بعد فترة وجيزة من وفاة رون جيتينز في سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 79 عامًا، زارت عائلته الشقة التي كان يعيش فيها منذ منتصف الثمانينيات في بيركينهيد، خارج ليفربول في شمال غرب إنجلترا.

ما وجدوه بالداخل تركهم في حالة ذهول تام، قام جيتينز بتزيين كل الأسطح المتوفرة في منزله تقريبًا ورسم العديد من الجداريات التي تصور مشاهد تاريخية، ومن بين الأعمال الفنية لوحات تم وضعها في مصر القديمة وإنجلترا الجورجية، بالإضافة إلى مدافئ على شكل رأس أسد يزأر ورأس مينوتور عملاق، بل وكان هناك فرن خبز روماني.

كان هذا الاكتشاف مفاجئًا بشكل خاص لأن جيتينز، الذي كان لديه تدريب فني رسمي محدود، لم يشجع الأشخاص إلى حد كبير على زيارة منزله، وهو عبارة عن شقة في الطابق الأول من شقة دوبلكس على الطراز الفيكتوري تتكون من ثلاث غرف رئيسية وممر ومطبخ وحمام.

وبعد وفاته أصبح السبب واضحا، بحسب ابنة أخته جان ويليامز.

وقالت لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف: "كان المنزل بمثابة نصيحة مطلقة، ولم يكن بإمكانك حتى الدخول من الباب".

قالت ويليامز إن عمها كان "مبهرجًا" و"غريبًا حقًا" وكثيرًا ما كان يُرى في جميع أنحاء المدينة مرتديًا زيًا، وهو يبحث عن أشياء كان سيحملها في عربة التسوق - مثل أكياس الأسمنت.

وقالت ويليامز: "هذا أحد الأسباب التي جعلت الأسرة لم تره كثيرًا"، مضيفة أنها رأته آخر مرة في العام الذي سبق وفاته.

"كان سلوكه صعبًا للغاية، لكننا مازلنا نحبه ونفكر في العالم من حوله".

كانت كل غرفة في الشقة مليئة بالحقائب والصناديق والكتب والمواد الفنية وتغليف المواد الغذائية وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات المكتوبة بخط اليد، وبعضها مشفر.

بعد فترة وجيزة، بدأت ويليامز وشريكها كريس تيسديل، وكلاهما فنانان ويديران مساحة عرض متنقلة، حملة لإنقاذ "رونز بليس"، بدعم من الأصدقاء والأقارب والفنانين وغيرهم من العاملين في عالم الثقافة والتراث.

قاموا معًا بتأسيس مؤسسة Wirral Arts and Culture Community Land Trust (WACCLT)، التي أطلقت حملة تمويل جماعي من خلال موقع الويب Ron's Place، وتقدمت بطلب للحصول على حالة مدرجة واشترت المبنى في النهاية العام الماضي.

والآن، تم منح العقار قائمة "من الدرجة الثانية" من قبل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بناءً على نصيحة هيئة التراث الوطني "إنجلترا التاريخية".

وأوضح متحدث باسم إنجلترا التاريخية أهمية الإدراج في رسالة بريد إلكتروني إلى CNN، قائلًا: "إن إدراج مكان رون في قائمة التراث الوطني لإنجلترا يسمح لنا بتسليط الضوء والاحتفال بما هو مهم في هذا المكان الاستثنائي، ويساعدنا على التأكد من ذلك". وأن أي تغييرات مستقبلية عليه لا تؤدي إلى فقدان أهميته”.

قالت ويليامز عن عمها الراحل: "سيكون رون في قمة السعادة".

"لقد كان نوعًا من فنان الأداء والشقة التي أنشأها كانت بمثابة مسرحه الخاص وعالمه الخاص.

"لقد كان يعاني من بعض مشاكل الصحة العقلية وتعرض لنوبات من عدم الاستقرار حقًا. أعتقد أن أعماله الفنية وإبداعه هي التي جعلته يستمر.

ويجري العقار حاليًا أعمال "لتثبيت الأعمال الفنية والحفاظ عليها" من أجل "متحف صغير"، بينما تأمل المؤسسة أيضًا في تحويل الشقق الأخرى في المبنى لإنشاء "بيت شامل للفن والإبداع"، وفقًا لما ذكره الموقع. ويليامز.

وستكون المساحة متاحة بعد ذلك لفنانين آخرين للعمل فيها، في حين يمكن أن تشمل الخطط الإضافية أيضًا تطوير الحديقة والقبو.

"إنه أمر مؤثر للغاية لأنني عندما كنت أفرز أغراضه بعد وفاته، وجدت هذه البطاقة البريدية لي تقول: "أود حقًا أن أريكم ما كنت أقوم بصنعه"، لكن العنوان كان خاطئًا ولم أتلقه أبدًا. قالت: "يبدو الأمر كما لو أنني أعوض ذلك الآن".

يعد Ron’s Place أول مثال على الفن الخارجي الذي يحظى بمكانة محمية في إنجلترا، وفقًا لـ Historic England.

ظاهرة إبداعية معترف بها دوليًا، يصف تيت الفن الخارجي بأنه "فن ذو جودة ساذجة، غالبًا ما ينتجه أشخاص لم يتدربوا كفنانين أو عملوا ضمن الهياكل التقليدية للإنتاج الفني". يتم إنشاؤه دون وضع الجمهور في الاعتبار، عادةً بواسطة الفنان نفسه ومن أجله.

في بيان صحفي، قالت شركة Historic England: "تعترف القائمة بإبداع رون باعتباره نموذجًا للفن الخارجي واسع النطاق في إنجلترا، وهي ظاهرة إبداعية لفنانين تحفزهم رؤاهم الشخصية وغالبًا ما يعملون بطريقة قهرية، عادةً بدون تدريب رسمي وخارج تأثير عالم الفن السائد.

من بين العديد من المعجبين بأعمال جيتينز، هناك جارفيس كوكر، الرجل الرئيسي في فرقة Pulp المستقلة وراعي حملة الحفاظ على الممتلكات.

رداً على الأخبار في بيان صادر عن Historic England، قال كوكر، وهو أيضًا راعي لـ Ron's Place: "لقد عرف عدد قليل من الأشخاص على هذا الكوكب منذ فترة أن Ron's Place هو مكان خاص جدًا - ولكن من الآن أصبح الأمر رسميًا: لقد تم منح Ron's Place حالة مدرجة!

"لقد تم الاعتراف بعمل رجل فريد من نوعه في شمال إنجلترا على المستوى الوطني. عالميًا حتى. الحمد لله!!"

تفتخر ويليامز بإنجازات عمها وتأمل في التأثير الذي سيحدثه على الأجيال القادمة.

وقالت: "لقد شجعني على رؤية أن أكون مبدعة وغير تقليدية أمراً طبيعياً تماماً، وأنا ممتنة لذلك". "لم يحتفظ أبدًا بوظيفة ما، ونادرًا ما كان يحصل على دخل يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة، لكنه كان يتمتع بثروة من الخيال والإبداع. نريد أن نشارك ذلك مع الآخرين ونقول لهم كن مبدعًا وواسع الحيلة وانظر إلى الإمكانات الموجودة في الآخرين وما يمكنك الاستفادة منه."

المصدر: .cnn