نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.
ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.
يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد
حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.
سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع
حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا خلال إحيائه حفلا غنائي في الغردقة في أول أيام عيد الفطر المبارك.
صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد
حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.