مدحه الله في القرآن.. خطيب الأوقاف: الصدق صفة المتقين وطريق الفائزين

نقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر شوال، على الهواء مباشرة، من رحاب المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شوال اليوم لتكون تحت عنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين" وألقاها اليوم الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال أمين الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية، إن الصدق صفة المتقين المؤمنين وطريق الفائزين يقول الله عنه ( فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ).

وأشار إلى أن الله مدح الصادقين فقال (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) فالصدق خير كله والكذب شر كله، لذا يجب أن يكون الصدق في تصرفاتنا وجميع أحوالنا، نصدق في النية ونصدق مع أنفسنا ونصدق مع الناس ونصدق مع الله.