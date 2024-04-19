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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ممحقة للبركة.. خطيب الجمعة يوضح حكم الأيمانات الكاذبة للباعة لترويج سلعتهم

الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت خطيب الجمعة الثانية من شوال

حذر الدكتور محمد عزت خطيب الجمعة الثانية من شهر شوال، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الاحتكار، حيث أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم:«المحتكر ملعون». 

حكم الأيمانات الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعتهم

وتابع خطيب الجمعة الثانية من شهر شوال، خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الشرقي بالمنوفية : إن النبي حذر من الأيمانات الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعتهم، فقال صلى الله عليه وسلم:«اليمينُ الكاذبةُ مُنفِّقَةٌ للسلعةِ مُمحِقةٌ للبركةِ»، داعيا التجار للقناعة وعدم تجاوز الرزق الحلال. 

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منزلة التاجر الصدوق عند الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقول النبي:«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»، لافتا أنه استحق تلك المكانة كونه قدم الآخرة على الدنيا.

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افتتاحات المساجد في الجمعة الثانية من شوال 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى تفتتح مساجد اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، عدة مساجد منها ( 3 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 908 ) مساجد منها ( 709 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11930) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (139) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
1.  المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد النور – الحجارة – أطفيح 
3.  مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا  - مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين

الجمعة الدكتور محمد عزت الجمعة الثانية من شهر شوال الاحتكار المحتكر ملعون حكم الأيمانات الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعتهم

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