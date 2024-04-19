برسالة مؤثرة.. مني زكي تنعى الفنان صلاح السعدني

نعت الفنانة مني زكي، الفنان صلاح السعدني برسالة حزينة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مني زكي: "البقاء لله .. فقدت أستاذًا كبيرا من أطيب وألذ وأحن وأكثر خلقا من أساتذتنا .. ومن أكثر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها .. الأستاذ الكبير صلاح السعدني .. خالص عزائي لأحمد وللاسره الكريمه".





وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ81 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيانها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة”.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة الشيخ زايد.