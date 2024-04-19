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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خطيب الأوقاف يؤكد: الصدق صفة المتقين وطريق الفائزين.. والأيمانات الكاذبة للباعة لترويج السلعة تمحق البركة.. فيديو

أمين الشئون الإسلامية
أمين الشئون الإسلامية

خطيب الأوقاف يؤكد: 
الصدق صفة المتقين وطريق الفائزين
التاجر الصدوق يبارك الله في بيعه
حكم الأيمانات الكاذبة للباعة لترويج سلعتهم

نقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر شوال، على الهواء مباشرة، من رحاب المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شوال اليوم لتكون تحت عنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين" وألقاها اليوم الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال أمين الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية، إن الصدق صفة المتقين المؤمنين وطريق الفائزين يقول الله عنه ( فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ).

وأشار إلى أن الله مدح الصادقين فقال (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) فالصدق خير كله والكذب شر كله، لذا يجب أن يكون الصدق في تصرفاتنا وجميع أحوالنا، نصدق في النية ونصدق مع أنفسنا ونصدق مع الناس ونصدق مع الله.

وقال أمين الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية، إن من أهم مجالات الصدق في حياتنا، هو البيع والشراء.

وأضاف أن الصدق لابد أن يوجد في سائر المعاملات المالية، فالتاجر الصدوق لابد أن يتحلى بالصدق والأمانة والسماحة بيعا وشراءا.

واستشهد بقول النبي (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

كما يقول النبي في الحديث الشريف (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) فالتاجر الصدوق أمين في بيعه وشرائه فلا يخفي عيب سلعته على المشتري.

وأكد أن التاجر الصدوق لا يستغل أزمات الناس ولا يغش ولا يخدع ولا يطفف في الكيل والميزان، مستشهدا بقول الله تعالى (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ).

كما حذر النبي من عقوبة الاحتكار فيقول (المحتكر ملعون) أي مطرود من رحمة الله، كما حذر النبي من اليمين الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعته، فيقول النبي (اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة).

وحذر الدكتور محمد عزت خطيب الجمعة الثانية من شهر شوال، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الاحتكار، حيث أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم:«المحتكر ملعون».

وتابع خطيب الجمعة الثانية من شهر شوال، خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الشرقي بالمنوفية : إن النبي حذر من الأيمانات الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعتهم، فقال صلى الله عليه وسلم:«اليمينُ الكاذبةُ مُنفِّقَةٌ للسلعةِ مُمحِقةٌ للبركةِ»، داعيا التجار للقناعة وعدم تجاوز الرزق الحلال.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منزلة التاجر الصدوق عند الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقول النبي:«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»، لافتا أنه استحق تلك المكانة كونه قدم الآخرة على الدنيا.

الأوقاف الصدق المتقين الفائزين الأيمانات الكاذبة التاجر الصدوق شهـــر شــــوال صلاة الجمعة

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