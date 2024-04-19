عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: العمل الصالح يتمثل في ذكر الله

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الكتاب وأخذ العهد علينا بأن نعبده لا نشرك به شيئا ، وأن نترجم هذا الإيمان في واقع الحياة بالعمل الصالح ؛ وجعل العمل الصالح يتمثل في الأقوال والأفعال.

الكلم الطيب والعمل الصالح

أما الأقوال فالعمل الصالح يتمثل في ذكر الله {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} قال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}.

وأما الأقوال فتتمثل أيضا بأن نقول للناس حسنا، وجعل الله سبحانه وتعالى أنقول للناس حسنا قبل أن نقيم الصلاة قال تعالى وهو يحكي علينا قصة بني إسرائيل ويريد منا أن نعتبر منها وأن نمتثل إليه سبحانه وتعالى من خلالها {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ}. 

وتابع: قدم القول الحسن على إقامة الصلاة وهناك نرى سبحانه وتعالى وهو يقول {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فالكلم الطيب الذي يتمثل في ذكر الله والذي يتمثل في أن نواجه الناس بالحسنى يصعد وحده وينجذب إلى الملأ الأعلى وحده من غير رافع ولا معين ، والعمل الصالح من الصلاة وهو ركن الدين ومن الزكاة وهو ركن الدين ترفعه الملائكة، وهذا يبين لك مدى علاقتك مع الناس {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}. 

متى نستطيع بسهولة أن نفر إلى الله؟..علي جمعة: الإجابة في 4 كلمات

حقيقة الرحمة 

كما قال علي جمعة: الرحمة نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بها نبيه ﷺ فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} ليس للمسلمين ولا للسابقين ولا للاحقين بل للعالمين، وهذا كلام يجعلنا نفهم حقيقة الدين، وأن ما دامت الرسالة قد بدأت بهذا وأصرت عليه وجعلته البداية والنهاية ووصفت مُبلِّغ هذه الرسالة بها فهي هذه حقيقة الدين يقول سيدنا رسول الله ﷺ : «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» إذًا لابد علينا أن نضع على أعيننا نظارة مكوَّنة من عدستين "الرحمن الرحيم"، ما الذي نفعل بها هذه النظارة؟ أول شيء وقد افتقد كثيرٌ من الناس هذا قراءة النصوص؛ فعندما أقرأ النصوص لابد أن أقرأها بنظارة الرحمن الرحيم، وليست بنظارة المنتقم الجبار، ولا بنظارة المتكبر الشديد ، يمكن للنص أي نص ويمكن في اللغة بأي لغة أن نفهم النص بوجوهٍ مختلفة ، في اللغة حقيقة ومجاز، في اللغة مشترك، في اللغة ترادف،....وهكذا؛ فإذا ما قرأنا أمكن أن نؤوِّل النص؛ فهل نؤوله في اتجاه الرحمة أو أن نؤوله في اتجاه مشرب التشدد والعنف؟ هذه مشكلة كبيرة نراها الآن قد تغلغلت في مجتمعنا، وتغلغلت في العالم كله، وأصبح هناك ما نطلق عليه بالمتشدد أو المتطرف، وهذا  قد نزع نظارة الرحمة في قراءته لكل شيء، وأول هذا الشيء النص الذي يقدسه ويحترمه ويدخل إليه ويريد أن يجعله مرجعاً له.

وتابع: فنحن ندعو الناس أجمعين إلى أن يستعينوا بالرحمة في فهم النصوص ؛ النصوص إذا ما سلكنا بها مسلك الرحمة لا نجد بينها وبين نصوصٍ أخرى أي تعارض، لا نجد بينها وبين الواقع أي تعارض، لا نجد بينها وبين المصالح أي تعارض، لا نجد بينها وبين فطرة الإنسان أي تعارض؛ في حين أننا لو سلكنا بها مسلك التشدد ومشرب العنف فإننا نجدها سريعاً ما اصطدمت بالواقع، سريعاً ما اصطدمت بالمصالح -مصالحي الشخصية ومصالح الناس الآخرين-، والنبي ﷺ في هذا يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، اصطدمت بالمآل الشيء له مستقبل تصطدم مع هذا المستقبل، تصطدم بحائط سنة الله ، تصطدم مع فطرة الإنسان، تصطدم مع استقرار الناس، العجب العجاب أن كثيراً من الناس عندما يرى المتشددين يفسرون النصوص بتشددهم وعنفهم فإنهم ينكرون النصوص، وكأنها هي السبب في البلاء، والحاصل غير ذلك النصوص بريئة لأنه يمكن أن تُقرأ بالرحمة، وإذا ما قُرأت بالرحمة كان المعيب هو القارئ لا المقروء، فنحن ندعوهم إلى الرحمة، بالرغم أنهم أعلنوا عدم الرحمة.

علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر العمل الصالح الكلم الطيب والعمل الصالح الإيمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد الحرام: العبادة لا يقبلها الله إلا بشرطين وأصلين

خطيب الجمعة الثانية من شوال: التاجر الصدوق يرافق الأنبياء والمحتكر ملعون

ممحقة للبركة.. خطيب الجمعة يوضح حكم الأيمانات الكاذبة للباعة لترويج سلعتهم

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شوال بالمسجد الشرقي في المنوفية

احذر عمل يجعلك جسرا إلى جهنم.. يرتكبه البعض أثناء خطبة الجمعة

دعاء ثاني جمعة في شوال للرزق.. عجل لي به يا نعم المجيب

هل يجوز قراءة جزء من سورة السجدة فجر الجمعة؟..فضلها وآخر وقت لأجرها

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شوال للفرج.. أدركه بـ 12 كلمة الآن

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

وصول الذهب إلى 3000 دولار في هذا التوقيت.. بنك شهير يتوقع مصيره

6 أشهر.. تعرف على المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التمويل الاستهلاكي

لتبادل العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يزور تركيا غدا

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

واحدة ولعت.. ننشر أول صور لحادث تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

فيديو

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ