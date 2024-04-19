العراق تعرب عن أسفها لفشل منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة



أعربت وزارة الخارجية العراقية عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أمريكي.

وكان مندوب السعودية بالأمم المتحدة السفير عبد العزيز واصل أكد أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.

وقال مندوب السعودية بالأمم المتحدة: مستمرون بالضغط لحصول فلسطين على عضويتها الكاملة.

وأضاف المندوب السعودي: إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية.

وختم مندوب السعودية بالأمم المتحدة: نطالب بقرار عاجل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة