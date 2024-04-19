دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مازيمبي في ذهاب نصف النهائي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير؛ استعدادًا لمباراة مازيمبي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنيةعديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.