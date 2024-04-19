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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تواجه كارثة بيئية .. الإعلامي الحكومي يصدر تحذيرا شديد اللهجة

مدينة غزة - ارشيفي
مدينة غزة - ارشيفي

 أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ان مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تهدد مواطنيها ، تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم، وتتمثل هذه الكارثة في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ اسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات " في ظل عجز طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه التي نجت من همجية وقصف الاحتلال، فإن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه، سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط "ميكروت" منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من ٤٠ بئر مياه و١٢٠ ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.

وأضاف : إن هذه الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للمواطنين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه.

كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية وكذا للتحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها، سيما في ظل العبء الكبير الملقى عليها حاليا في خدمة المواطنين وايصال الخدمات الأساسية لهم وفي مقدمتها المياه.

ودعا كذلك  إلى تحرك دولي قانوني جاد للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسئول أمام استمرار مثل هذه الجرائم.
 

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