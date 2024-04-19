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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : لا ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح.

وأوضح بلينكن خلال تواجده في إيطاليا على هامش مؤتمر مجموعة السبع "أولاً، يوجد حاليًا حوالي 1.4 مليون شخص في رفح - العديد منهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة، ومن الضروري أن يكون الناس قادرين على الابتعاد عن طريق أي صراع، والقيام بذلك مهمة ضخمة لم نر خطة لها بعد". 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "لا يقتصر الأمر على إبعادهم عن الأذى فحسب، بل التأكد من إمكانية دعمهم بالمساعدات الإنسانية"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع "ثانيًا، حتى لو كان الناس بعيدًا عن الأذى إلى حد كبير، فمن المحتم أن يظل هناك عدد كبير جدًا من السكان المدنيين في رفح، ونحن نعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة بحضور كبير للسكان المدنيين ستكون لها عواقب وخيمة على هؤلاء السكان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "نحن ملتزمون، مثل إسرائيل، بضمان عدم إمكانية سيطرة حماس على غزة  ولكن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الكبرى في رفح، فهذا شيء لا نؤيده، ونعتقد أنه يمكن تحقيق الهدف بوسائل أخرى".

لقد شاركنا في محادثات على مستويات رفيعة مع إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين حول هذا الأمر، بما في ذلك هذا الأسبوع”.

وزير الخارجية الامريكي عملية عسكرية كبيرة في رفح بلينكن مؤتمر مجموعة السبع

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