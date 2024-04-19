لتعزيز وتيرة التعاون .. وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان

توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا بعدما أنهى زيارته إلى جنوب أفريقيا التي ترأس خلالها أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية توجه يوم الجمعة ١٩ ابريل الجاري من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية.

وأضاف "أبو زيد" أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان "شكري" ترأس اليوم الجمعة ١٩ ابريل الجاري في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد سبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.

وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.