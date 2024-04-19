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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر أمل .. نجم ليفربول يعلق على مستوى الفريق في الدوري الإنجليزي

ارنولد
ارنولد

قال ألكسندر أرنولد، مدافع فريق ليفربول، إن فريقه سيبذل قصارى جهده في المباريات الست الأخيرة له في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إنهاء آخر موسم للمدرب الألماني يورجن كلوب بأفضل طريقة ممكنة.

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وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي ايه ميديا) أنه قبل شهر واحد فقط كان هناك إمكانية لتحقيق ليفربول أربعة ألقاب، بعد تحقيق لقب كأس الرابطة، لكن الفريق خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد والدوري الأوروبي على يد أتالانتا الإيطالي، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بطولة الدوري، لكن تلك البطولة أصبحت أمله الأخير حاليا.

وقال أرنولد، اللاعب الدولي الإنجليزي: «بعد مباراة أتالانتا تحدثنا بإيجابية عن ما تبقى من الموسم، أمامنا شهر ونحتاج لأن نبذل كل ما بوسعنا».

وأضاف: «هذا ما سنفعله، سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا».

وتابع أرنولد: «نعلم أن الأمور ليست بأيدينا الآن، لكننا نحتاج إلى أن نكون جيدين بقدر الإمكان من أجل أن نكون في وضع أفضل مع الاستفادة من تعثر المنافسين».

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف آرسنال صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة

ليفربول يورجن كلوب

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