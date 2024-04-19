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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركات الطيران بهذه الدول تغير مسارات وتلغي رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

صدى البلد

استجابت شركات الطيران بسرعة للهجوم الإسرائيلي المزعوم على إيران من خلال تغيير مسارات الرحلات الجوية، وإلغاء الرحلات الجوية، وتحويل الطائرات إلى مطارات بديلة بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز البريطانية، أغلقت إيران مؤقتًا المطارات في طهران وشيراز وأصفهان في أعقاب الهجوم مباشرة. 

وأشار موقع تتبع الرحلات الجوية FlightRadar24 إلى أن الرحلات الجوية من الجزء الغربي من المجال الجوي الإيراني تم تعليقها أيضًا لفترة وجيزة. ومع ذلك، بحلول الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، أعيد فتح المطارات والمجال الجوي.

أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى إيران، مع أنباء عن عودة رحلة سابقة إلى دبي. وكشفت بيانات التتبع أن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من روما إلى طهران تم تحويلها إلى أنقرة، تركيا.

واتخذت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إجراءات احترازية بإلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل حتى اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت لوفتهانزا قرارها تجنب الأجواء العراقية خلال هذه الفترة.

وحذت شركة يونايتد إيرلاينز حذوها، معلنة إلغاء رحلتها اليومية من نيوارك إلى تل أبيب حتى الثاني من مايو. وبالمثل، أعلنت شركة طيران كندا عن توقف مؤقت للعمليات من وإلى تل أبيب حتى نهاية يونيو.

وعلى الرغم من الاضطرابات، واصلت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية التركية، وويز إير أبو ظبي، وبيلافيا، عملياتها على الجزء من المجال الجوي الإيراني الذي ظل مفتوحًا بعد فترة وجيزة من الهجوم المبلغ عنه.

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