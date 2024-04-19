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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 3 مصريين لنهائي البريميرليج للكاراتيه .. وثلاثي ينافسون على البرونزية

صدى البلد

تأهل 3 لاعبين مصريين لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري وذلك في أول أيام البطولة التي انطلقت اليوم.

وتمكن الثلاثي المصري يوسف بدوي وجنى علي وعبدالله ممدوح في منافسات الكوميتيه من التأهل للمباراة النهائية لينافسوا على الميدالية الذهبية.

تغلب يوسف بدوي في ميزان -84 كجم كوميتيه على لاعب أوكرانيا في لقاء نصف النهائي، بينما فاز عبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه على لاعب فرنسا، وأخيرًا تأهلت جنى علي وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، للمباراة النهائية على حساب لاعبة كولومبيا.

وعلى الميداليات البرونزية ينافس الثلاثي يوسف فرج وزياد علي كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، بعدما خسروا في نصف النهائي.

وخسر يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، في نصف النهائي أمام لاعب تركيا، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه رجال خسر من لاعب اليابان، وأخيرًا خسرت آية هشام  الكاتا من لاعبة اليابان لتلعب على البرونزية.

ومن المقرر أن تقام مباريات البرونزية، صباح يوم الأحد المقبل، فيما تقام المباريات النهائية في اليوم ذاته مساءً.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، مايقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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