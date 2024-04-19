مجدي أبو عميرة: صلاح السعدني كان شديد الإخلاص والالتزام في عمله

نعى المخرج مجدي أبو عميرة، الفنان صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عاما، قائلا :"السعدني كان شديد الإخلاص والالتزام في عمله، ويستحق لقب عمدة الدراما المصرية".

وأضاف مجدي أبو عميرة، هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه مثل أمام صلاح السعدني وكان حينها في الصف الرابع الابتدائي، مضيفا: "لما اشتغل معايا وأنا مخرج قالي تعالى يا مجدي شوف نفسك وإنت طفل".

وأضاف أن السعدني كان يمتاز بملكة الحفظ، ولا يتدخل في عمل المخرج، متابعا: "كان عنده كاريزما جبارة، وشخصية مفرحة، وحكاء تحب تجلس معه".