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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

Cybertrucks
Cybertrucks

بعدما أُعلنت شركة تسلا تعليق تسليم شاحناتها الكهربائية من طراز Cybertruck الشهيرة ذات الغلاف الفولاذي للعملاء، أصدرت الشركة الآن استدعاءً لجميع السيارات من هذا الطراز - والبالغ عددها ما يقرب من 4،000 شاحنة - لإصلاح عيب خطير في دواسة الوقود. 

وحدث ذلك في وقتٍ غير مناسب بالنسبة لتسلا، حيث تقوم الشركة بفصل أكثر من 10% من قوتها العاملة بسبب تراجع المبيعات، حتى بينما يطلب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تعويضًا إضافيًا بقيمة 55.8 مليار دولار.

تتعلق المشكلة، التي تؤثر على جميع الـ 3،878 شاحنة Cybertruck التي تم تسليمها حتى الآن، بدواسة الوقود للمركبة الكهربائية. فقد قامت تسلا بتجهيزها بغطاء من المعدن المصقول ليتناسب مع مظهر الشاحنة ذات الطلاء الفولاذي - لا يوجد معلومات عما إذا كانت الدواسات تتأكسد أيضًا - لكنها تقول إنه في وقت ما، "تسبب تغيير غير معتمد في تدفق مزيت (الصابون) للمساعدة في تجميع المكون على دواسة الوقود. تسبب المزيت المتبقي في تقليل تثبيت المكون على الدواسة".

وبفضل تصميم الـ Cybertruck تحت اللوحة الخلفية، إذا تم فصل غطاء الدواسة جزئيًا فقد ينزلق لأعلى ويتجمد في مكانه، مما يحشر الدواسة في وضع مفتوح ويطلق كل قوة الـ Cybertruck الهائلة - فالشاحنة ذات المحركين تتميز بقوة 600 حصان (447 كيلوواط) وتصل إلى 60 ميلاً في الساعة (98 كيلومترًا/الساعة) في أكثر من أربع ثوانٍ.

تسلا ليست غريبة عن عمليات الاستدعاء الرسمية من قبل إدارة المرور الوطنية للسلامة على الطرق، لكن هذه المرة لا يوجد حلاً برمجيًا أو تصحيحًا عبر الهواء. 

بدلاً من ذلك، ستحتاج الشاحنات إلى فحص فيزيائي وإعادة العمل إذا لزم الأمر. وتقول الشركة إنها ستبلغ متاجرها ومراكز خدمتها عن الاستدعاء "في أو حول" اليوم، وسيتم التواصل مع المالكين في الوقت المناسب.

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بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

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