أنا الحب .. آمال ماهر تبدأ حفلها الغنائي بالتجمع الخامس

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي الليلة على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، التي تعود به بعد غياب سنوات.

وأدت آمال ماهر، أغنية أنا الحب في بداية حفلها وسط تفاعل الجمهور معها بحرارة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، مقطع فيديو من بداية حفلها.

آمال ماهر

حفل آمال ماهر

ويتشوق الجمهور لرؤية مطربته المفضلة التي ينتظر الآن صعودها إلى المسرح لتطل عليه في ليلة مبهره كما يقول الحضور الآن من داخل المسرح .

وكانت آمال ماهر قد شوفت جمهورها بفيديو طرحته في الساعات القليلة الماضية هبر صفحاتها الرسمية على موافع التواصل الاجتماعي قالت فيه :" وحشتوني جدا ".

والمقرر أن يبدأ الحفل المبهج كما وصفه الجمهور، بعد قليل، وسط حضور واسع من مختلف محافظات الجمهورية، في كايروفيستيفال سيتي مول بالتجمع .

حفل آمال ماهر، بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الآلبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.