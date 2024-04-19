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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرق الالتحاق بكليات الهندسة من معهد فني صحي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قال الدكتور مجدي حمزة الخببر التربوي، إن دليل تنسيق القبول بالجامعات موجود، ويمكن الاطلاع عليه في دليل مكتب التنسيق لطلاب التعليم الفني، ويمكن الاطلاع على قواعد الالتحاق بالكليات بالنسبة إلى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه القواعد لم يستطع أحد تغييرها ، وإنما قواعد وضعها خبراء متخصصون لإلحاق الطلاب بكل كلية وفقًا لمدى صعوبتها.

وأوضح الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان طالب التعليم الفني يدرس أجزاء بسيطة من الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية مقارنةً بخريجي الثانوية العامة، مضيفًا أن طالب الثانوية العامة أكثر تعمقًا أكاديميًّا في تلك المواد الدراسية، أما خريج التعليم الفني فهو أكثر تعمقًا في مجال تخصصه ومهنته ويدرس أجزاء بسيطة أكاديميًّا من هذه المواد.

وأشار الخبير التربوي إلى أن الكثير من الأحيان يقف مجموع الطالب حائل بينه وبين الدخول إلى كلية الهندسة، لذا يبحث بعضهم عن طريق أخرى ليسلكه ويصل إلى كلية الهندسة، ألا وهو طريق المعاهد الحكومية التى تُتيح لطلابها بعد الانتهاء من الدراسة بمجموع ما، خوض دبلومة «فوق المتوسط» لتأهيلهم إلى كلية الهندسة، أو بعض الكليات  الأخرى ايضًا. 
 

المعهد الفني الصناعي
 يعد "المعهد الفني الصناعي" من المعاهد الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ويقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وأيضا يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة (علمي رياضة ).
 

مدة الدراسة بالمعهد
 مدة الدراسة بالمعهد سنتان ويعطي دبلوما فوق المتوسط بعد انتهاء السنتين. ويسمح التحويل من المعهد لاحدي الكليات سواء الهندسة، الفنون الجميلة، التربية والتربية النوعية، الزراعة، أو معاهد الهندسة العليا لكن وفقا لشروط معينة كالمجموع بالنسبة للهندسة والتربية والتربية النوعية ومعاهد الهندسة العليا والتعليم الصناعي أما بالنسبة للفنون الجميلة والزراعة علي حسب القسم في المعهد وأيضا المجموع وسوف نتناول كل هذا بالتفصيل في السطور التالية.
 

أقسام المعهد 
 

بالنسبة للأقسام الموجودة في المعهد الفني الصناعي تختلف من معهد لآخر وليست ثابتة في المعهد وتكون الاقسام: «قسم أجهزة إليكترونية، قسم تبريد وتكييف، قسم ميكانيكا سيارات، قسم تشغيل وتشكيل المعادن، قسم شبكات وآلات كهربية، قسم تك العمارة، قسم بيولوجي (شبرا)».

 

طريقة التحويل من المعهد لكلية الهندسة
 

"التحويل من المعهد الفني الصناعي لكلية الهندسة" وتنسيقها بالنسبة لخريجى المعهد يتم بعد انتهاء مدة الدراسة في المعهد يسمح للطلاب التحويل لكلية "الهندسة" (حكومية) بما في ذلك كلية هندسة بترول وتعدين السويس إذا حصل الطالب علي مجموعها بشكل مباشر عن طريق التنسيق.
 

ويتم ذلك عند حصول الطالب على تقدير امتياز  لضمان دخول كلية الهندسة أما بالنسبة لهندسة البترول والتعدين فيكون مجموعها تقريبا 99% ومجموع القبول للكليات  هو نفس مجموع التي تقبل به كلية الهندسة لطلبة دبلوم الصنايع 5 سنوات.
 

ويمكن بالفعل اذ لم يحصل الطالب على مجموع الكلية الالتحاق بها عن طريق عمل معادلة وهذه المعادلة تعقد سنويا للالتحاق الطلاب غير الحاصلين علي تقديرات عليا لدخول كليات الهندسة أو هندسة بترول وتعدين السويس ايضا التعرف علي تفاصيل وشروط معادلة كلية الهندسة.
 

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