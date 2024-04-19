خالد منتصر: أعضاء جماعة الأخوان ضربونا بغل وأذى لهذا السبب

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إن نشأة التيار الإسلامي كان علامة فارقة في التاريخ، واصفا تلك الفترة بالمؤلمة.

واوضح خالد منتصر خلال حواره مع ببرنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الأعلامى حمدى رزق أنه عايش الجماعات الإسلامية بداية من لقائه ببعضهم في كلية الطب.

عصام العريان

وأكمل منتصر قائلا: التقيت بحلمي الجزار وعصام العريان وأبو الفتوح في كلية الطب، وأطلقوا على دعوة هاني شنودة لحفل في قاعة احتفالات الكلية بالفسق والفجور.

وأكد خالد منتصر أن الحفل تحول لضرب مبرح من صديق الأمس لأشخاص مختلفة تضحي بأي شيء في سبيل فكرهم، معلقا: «ضربونا بغل وأذى وشر ومن هنا ورايح متفتحش فمك ونحن أسيادك».