هجوم أمريكي على المكسيك بسبب السيارات الصينية

أفادت تقارير بأن المكسيك علقت الاجتماعات مع شركات السيارات الصينية في محاولة لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة الأمريكية، أحد شركائها الرئيسيين ضمن منطقة التجارة الحرة المحددة باتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (USMCA).

يخشى السياسيون الأمريكيون أن الصين تريد التفافًا على الرسوم الجمركية العالية عبر إنشاء وحدات إنتاج في المكسيك، مما يتيح لها الدخول بتكلفة منخفضة إلى السوق الأمريكية.

وبسبب هذا الضغط والهجوم من المسئولين الأمريكيين الذين شعروا فجأة بالقلق بشأن التصنيع الصيني في المكسيك، توقفت المحادثات المستمرة عن الاستثمارات المستقبلية.

في يناير الماضي، قال مسئولون حكوميون في المكسيك لموظفي شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD إنه لن يتم منح المزيد من الأراضي أو الحوافز الضريبية لشركات السيارات الصينية، مثلما كان يحدث في الماضي، وتم تعليق اجتماعات استثمار المستقبل مع هذه الشركات في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة رويترز.

أمريكا وراء فشل استثمار الصين في المكسيك

تقف وكالة التمثيل التجاري الأمريكي وراء تعليق المكسيك للمحادثات، وبينما ترفض الوكالة تأكيد ما إذا كان الضغط على المكسيك قادمًا منها، فإنها تقول لرويترز إن اتفاقية USMCA لا يجب أن توفر "مخرجًا خلفيًا إلى الصين وغيرها ممن قد يسعون إلى الوصول إلى سوقنا دون دفع... الرسوم الجمركية".

وقالت إدارة بايدن أيضًا إنها "لن تسمح لشركات السيارات الصينية بأن تغمر السوق بالمركبات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي".

المكسيك مركز تصنيع السيارات

كانت المكسيك مركزًا تصنيعيًا طويل الأمد لشركات السيارات الأمريكية والموردين، بما في ذلك GM وFord وStellantis.

تتضمن قائمة مصانع التجميع في الجمهورية مصانع تنتمي إلى شركات السيارات اليابانية والألمانية أيضًا، والآن بمشاركة شركات السيارات الصينية في هذه القائمة، تشارك الحكومة الأمريكية بشكل أكبر في هذا الشأن.

كانت الصين تقوم باستثمارات كبيرة في قطاع السيارات في المكسيك قبل هذه النقطة، بنظرة نحو وضع علمها في بلد يجاور الولايات المتحدة و، الأهم من ذلك، يلعب دورًا حيويًا في تزويد السوق الأمريكية بالسيارات.