تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور

أقيم مساء الخميس، طقس تجليس نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، بمشاركة ٢٧ من أحبار الكنيسة، وممثلي قيادات محافظة المنيا ومركز ومدينة بني مزار، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير.

شارك في صلوات التجليس من الآباء المطارنة أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا اندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

ومن الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا اكسيوس أسقف المنصورة، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والأنبا بيستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير الأنبا القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.