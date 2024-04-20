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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو: مدبولى باق وتعديل 15 حقبة وزارية.. تفاصيل الاستثمار فى الذهب ب1000 جنيه.. آلاف الاطنان من المساعدات المصرية تصل غزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

الحكومة: التأمين الصحي يتحمل تكلفة زيادة أسعار الدواء.. ونخفف أحمال الكهرباء بالعاصمة الإدارية
رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن الأخبار المتداولة بشأن لرفع أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة بنسبة 50%، قائلا: “ارتفاع أسعار الدواء سيكون بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه” مشيرا إلى أن «التأمين الصحي سيتكفل بالزيادة في أسعار الدواء عن المواطنين".
 

بعد الإمارات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات
ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال بشأن تعرص البلاد لفضانات تشبه التي حدثت في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن لدينا حالة جوية مختلفة ولدينا طقس غبر الطقس في الإمارات وحالة جوية مختلفة.
 

خالد منتصر: جماعة الإخوان تضع من يختلف معها على قائمة الاغتيالات
قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي أنه تم تهديده من قبل بالاغتيال وبالأخص في فترة تولي جماعة الإخوان الأرهابية الحكم فى مصر، معقبا"حال الاختلاف مع هذه الجماعة يتم وضعك على قائمة التكفيريين والاغتيالات".
 

بـ 1000 جنيه .. تفاصيل إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب| فيديو
قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب ، تعليقا على طلب اطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، إن الطلب جاء من أجل المستثمرين الصغار في مجال الذهب بمبالغ بسيطة ، موضحا أن الصندوق سيكون وسيلة ادخارية .
 

هو مش من حقنا نفرح؟.. عمرو أديب يتحدث عن فوز الزمالك على الأهلي
علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة ببطولة الدورى العام المصري، قائلا: "من حقنا نفرح بهذا الفوز الكبير".
 

سلة غذاء العالم| السيد الصيفي: مصر لديها 164 مليون فدان قابلة للزراعة
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إنه لا يجوز اقتصاديا رفع سعر الفائدة، ولتحقيق عائد 50% مربح؛ يجب خفض سعر الفائدة، وإلا لن تحقق المشروعات الهوامش الربحية المطلوبة.
 


مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا.

 

مصطفى بكري عن التعديل الوزاري المرتقب: مدبولي باق والتغيير يشمل 15 وزارة
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 مضيفا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه.
 

متحدث الوزراء: نتابع ملف انخفاض أسعار السلع بشكل يومي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء أكد خلال اجتماعه الأسبوعي، أن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة انخفاض السلع الأساسية 27% وباقي أسعار السلع 25%.
 

دخول شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية لغزة.. فيديو
قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن آلاف المساعدات تتدفق الآن على الشريط الحدودي الفاصل ما بين مصر وفلسطين والتي تحمل آلاف من المساعدات الإنسانية التي خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتواصل طريقها مرة أخرى لتعود لهذه النقطة لتعبر إلى الأراضي الفلسطينية.
 

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