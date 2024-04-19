سلة غذاء العالم| السيد الصيفي: مصر لديها 164 مليون فدان قابلة للزراعة

قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إنه لا يجوز اقتصاديا رفع سعر الفائدة، ولتحقيق عائد 50% مربح؛ يجب خفض سعر الفائدة، وإلا لن تحقق المشروعات الهوامش الربحية المطلوبة.

وأضاف السيد الصيفي خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن التصنيع الزراعي المعلب هو المستقبل في الصادرات الفترة المقبلة.

وأكد عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أن مصر لديها 164 مليون فدانا قابلية للزراعة، ويمكن أن تسهم بشكل كبير في أن نصبح سلة الغذاء عالميا.

المستثمرون

شدد عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية على أن المستثمرين يتساءلون عن وضع الدولة حول مدى وجود البيروقراطية في الصناعة، وذلك قبل التفكير في البدء بإنشاء مشروع استثماري.

وطالب بتقديم محفزات استثمارية تجذب رجال الأعمال الأجانب، مع القضاء على الإجراءات الروتينية خلال تنفيذ أي مشروع.