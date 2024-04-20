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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

كشف الوكيل الرسمي لعلامة شيري في مصر عن تخفيضات كبيرة على أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024.

بالتزامن مع هبوط أسعار السيارات، سجلت شيري أريزو 5 انخفاضًا كبيرًا في سعرها بمبلغ يصل إلى 110 ألف جنيه على جميع الفئات المتوفرة.

 

مواصفات سيارة شيري أريزو 5

تعتمد "أريزو 5" على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، مما يمنحها قوة تصل إلى 114 حصانًا وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وهو متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وفقًا للبيانات الرسمية من شيري، فإن متوسط استهلاك الوقود للسيارة يبلغ حوالي 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تستغرق السيارة حوالي 11.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من الثبات، وتبلغ متوسط استهلاك الوقود 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تتميز طرازات أريزو 5 بالعديد من المواصفات وأنظمة السلامة والأمان، بما في ذلك: 

  • وسادتين هوائيتين
  • نظام فرامل ABS المانع للانغلاق.
  • توزيع الفرامل EBD
  • ومثبت السرعة.
  • وحساسات الركن الخلفية.
  • وكاميرا الرؤية الخلفية.
  • ونظام الإموبيليزر لمكافحة السرقة.
  • وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

 

تتوفر السيارة في السوق المصري مع العديد من أنظمة السلامة والأمان، بما في ذلك نظام TCS للتحكم في قوة الجر، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام HSAC للتحكم في السيارة على المنحدرات، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

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